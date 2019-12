Einen Workshop zum Dreh von Videos auf dem ipad bietet das Thüringer Medienbildungszentrum Gera an

Gera. Das müsste man für andere in bewegten Bildern festhalten können. Aus diesem Wunsch kann Wirklichkeit werden.

Besondere Momente selbst im Video festhalten

Am Dienstag, dem 10. Dezember, findet von 10 bis 16 Uhr der Workshop „Der bedeutendste Moment deines Lebens – Mit einem iPad Video Erinnerungen bewahren“ im Thüringer Medienbildungszentrum in der Florian-Geyer-Straße 17 in Gera statt.

Damit solche Momente nicht in Vergessenheit geraten, lernt man im Workshop, wie einfach mit einem iPad ein Video geplant, gedreht und geschnitten werden kann. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie die eigene Geschichte spannend und unterhaltsam erzählen können. Zum Üben nutzen sie ein persönliches analoges oder digitales Foto. Die Geräte werden zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen sind noch unter medienbildungszentrum-gera@tlm.de oder Telefon 0365/201020 möglich