Besucherströme intelligent lenken

Gera. Wissenschaftler und Studierende der Dualen Hochschule in Gera haben eine Personenzählanlage entwickelt und suchen nun Partner und Interessenten.

Zwei Ein- und Ausgänge, knapp bemessenes Personal – da noch auf die streng begrenzte Anzahl der Kunden im Geschäft zu achten, dürfte manchen Einzelhändler in der Coronazeit an die Grenze der Verzweiflung bringen. Wissenschaftler und Studierende des Bereiches Technische Informatik der Dualen Hochschule Gera-Eisenach haben jetzt am Campus Gera eine intelligente Anlage entwickelt, mit dem das Personenzählen sozusagen zum Kinderspiel wird.