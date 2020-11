Betreiber des Metropol Kinos signalisiert Interesse

Kino Metropol in Gera

Gera. Christian Pfeil, Geschäftsführer vom Unternehmen Arena Filmtheater, äußert sich zum Rückzug vom UCI in der Stadt.

Nach dem Rückzug von UCI aus Gera hat der Betreiber des Metropol Kinos Interesse an einer Weiternutzung signalisiert. Im Gespräch mit der Redaktion sagte Christian Pfeil, Geschäftsführer der Arena Filmtheater BetriebsGmbH: „Ich bedauere sehr, dass die Kollegen aufgeben wollen. Sie haben eine anständige Arbeit gemacht. Ich glaube schon, dass es auch für dieses Programmsegment ein Potenzial in Gera gibt.“ Mit dem Metropol, das großartig als Programmkunstkino laufe, könne und wolle man jenes Marktsegment nicht abdecken. „Denn wir bieten unser spezielles Programm, weil wir genau dieses wollen. Aber ich finde, wir sollten alle daran arbeiten, dass das Blockbuster-Programm in Gera erhalten bleibt.“