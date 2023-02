Betrunkener Mann löst Polizeieinsatz in Gera aus

Gera. Ein betrunkener und aggressiver Mann hat einen Polizeieinsatz am Stadtgraben in Gera ausgelöst. Er verhielt sich Passanten gegenüber äußerst aggressiv und versuchte, Polizisten zu treten.

Zeugen riefen am Dienstagabend gegen 23 Uhr die Polizei, nachdem am Stadtgraben in Gera ein 34-jähriger Mann äußerst aggressiv gegenüber Passanten aufgetreten war. Auch als die Beamten eintrafen, beruhigte sich der Mann nicht. Als er nach einem Ausweisdokument durchsucht werden sollte, versuchte er, die Polizisten zu treten und wegzustoßen. Die Beamten brachten den 34-Jährigen schließlich zu Boden und legten ihm Handfesseln an.

Die Polizisten und der Täter blieben dabei unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, da er suizidale Absichten geäußert hatte.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten ("Werther-Effekt") berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, sollten Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 0800/1110111 und 0800/1110222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

