Gera. Das Projekt Bibelmarathon in Gera schafft einen Raum, in dem alte Texte neu gelesen und gehört werden können.

Bibelmarathon startet in Gera

Am 2. Juni beginnt in Gera das Projekt „Bibelmarathon – Die Bibel mit den Stimmen der Stadt“. In einer Zeit, in der infolge der Covid-19-Pandemie manches wegbricht, was einem lieb und teuer war, lädt Pastor Andreas Erben von der Geraer Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zu einer Neubesinnung auf die Bibel ein.

Dafür lesen Menschen aus Gera im Stundentakt kommentarlos aus der Bibel. Jeder kann in dieser Zeit mit Gesichtsschutz das Adventhaus Gera, Handwerkstraße 2, betreten, um dort den Vorlesern zu lauschen.

Den Bibelmarathon starten um 13 Uhr Marion Walter, es folgen um 14 Uhr Heiko Knorr, 15 Uhr Ute Reinhöfer, 16 Uhr Erik Buchholz, 17 Uhr Kathrin Engel und 18 Uhr Frank Karbstein.