Erster Covid-19-Impfstoffhersteller Biontech arbeitet mit Geräten aus Gera

Biontech-Chef Ugur Sahin lächelt auf einem von vielen Medien verbreiteten Foto in die Kamera als er die entscheidenden Studiendaten für den ersten Corona-Impfstoff ankündigt. Hinter ihm leuchtet auf grünem Untergrund der weiße Stern, das Logo der Askion GmbH aus Gera, an einem Gerät. Inzwischen wurde diese Woche der Durchbruch verkündet und soll die US-Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes noch diesen Monat beantragt werden. So hilft das Geraer Unternehmen bei der Lagerung und Auslieferung des Impfstoffes.

Proben bis minus 180 Grad lagerbar Das Geraer Unternehmen ist Hersteller von Automationslösungen für Biobanken, die es erlauben, Proben bei bis zu minus 180 Grad Celsius zu lagern und garantiert, dass sie beim Handling nicht wärmer als minus 130 Grad werden. Die Geraer beliefern seit 2015 das Mainzer Pharmaunternehmen, das 2009 als Hersteller von Technologien und Medikamenten für die Immuntherapie gegen Krebs gegründet worden war. Askion-Chef Doms: "Tolle Bestätigung unserer Arbeit" „Ich bin da schon stolz drauf, wenn unsere Produkte zu sehen sind", sagt Geschäftsführer Lutz Doms gegenüber unserer Redaktion. „Mitarbeiter sprechen mich an und fragen, ob ich unsere Geräte in der Fernsehberichterstattung gesehen habe. Für sie ist es eine tolle Bestätigung für ihre Arbeit", sagt der 60-Jährige, der das Unternehmen vor fast 15 Jahren in der Geraer Keplerstraße mit gegründet hatte. Heute beschäftigt es 80 Mitarbeiter. Die Hälfte von ihnen sind Ingenieure und zum Großteil an der Entwicklung der Erzeugnisse beteiligt. TLZ-Newsletter zum Coronavirus: Hier melden Sie sich an An Biontech hat Askion vor fünf Jahren die ersten Geräte geliefert. Insgesamt arbeiten in Mainz heute sechs Askion-Geräte. Davon dienen drei dem kontrollieren Einfrieren von Proben und drei weitere sind die kleineren Lagersysteme, die laut Doms eine Gesamtkapazität von rund 120.000 Proben haben. „Nach den ersten Gerätelieferungen 2015 gab es zwei weitere Lieferungen 2016 und 2018. „So schlecht können unsere Produkte nicht sein", meint Doms mit einem Schmunzeln. Den Biontech-Chef habe er übrigens selbst kennen gelernt. „Er ist ein sehr bescheidener Mann", meint der Geraer. Biontech und Pfizer mit erstem Covid-19-Impfstoff Die deutsche Firma Biontech und der US-Konzern Pfizer hatten am Montag bekanntgegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Damit liegen die Entwickler im weltweiten Impfstoff-Rennen mit vorne. Erster Covid-19-Impfstoffhersteller Biontech arbeitet mit Geräten aus Gera