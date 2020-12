Bisher 45.000 Euro für Athletic-Sport-Club Ronneburg nach Brand gespendet

Im zweiten Obergeschoss brach am Sonnabend (3. Oktober) in den Räumen des Athletic-Sport-Clubs (ASC) der Stadt ein Großbrand aus.

Von Ilona Berger

Ronneburg. Ein Feuer, das die ASC-Sportarena Ronneburg in der Bahnhofstraße 2 am 3. Oktober völlig zerstörte. Zwei Lockdowns, der zweite stoppte das Training der 200 Mädchen und Jungen in den Ausweichquartieren. Und dennoch beendet der Verein mit Zuversicht das alte Jahr. „Nach der verheerenden Katastrophe haben wir eine Welle der Hilfsbereitschaft erfahren“, blickt Stev Brauner, stellvertretender Vereinsvorsitzender, zurück.

„Bis heute sind über 320 Spenden eingegangen. Sogar ehemalige Aktive, die jetzt in der Schweiz und in Österreich leben, unterstützten uns finanziell wie Mitglieder, Eltern, Arbeitskollegen, befreundete Vereine und Verbände und Unternehmen. Mit Stand vom 24. Dezember weist unser Spendenkonto über 45.000 Euro aus. Mehr als wir je erwartet haben.“

Das Geld kann der ASC gut gebrauchen. Denn die eingelagerten, geretteten und mit einer Speziallösung gesäuberten Fitnessgeräte, müssen doch entsorgt werden. Durch das Feuer habe der entstandene Ruß sogar das Metall angegriffen. Der Schaden beläuft sich inzwischen auf 40.000 bis 50.000 Euro. „Erste Schätzungen von 20.000 Euro betrafen jenen Raum, in dem Brand ausgebrochen war“, sagte Brauner. „Dort lagerten die Trainingsmaterialien.“

Überrascht wurde der stellvertretende Vorsitzende am 18. Dezember. Er erhielt einen Anruf aus dem Büro des Thüringer Ministerpräsidenten. „Im Auftrag dessen verkündete der Leiter, dass wir Lotto-Mittel für die Wiederbeschaffung von Sportgeräten erhalten sollen.“

Neben finanzieller Unterstützung konnte sich der ASC auch über Sachspenden freuen.

Sehr dankbar sind wir als Verein mit unseren 250 Mitgliedern der Stadt Ronneburg, ihr gehört das Gebäude in der Bahnhofstraße, die sofort Hilfe anbot.

„Das zweite Obergeschoss, in dem unsere Sportgruppen Judo, Taekwondo, Tanzen, Boxen, Fitness und Kickboxen trainierten, ist inzwischen entkernt. Wir hoffen im nächsten Jahr wieder den Betrieb aufnehmen zu können.“