Am 25. September 2019 wurden die Gera Arcaden wegen einer Bombendrohung evakuiert. Auch die Heinrichstraße mit der zentralen Umsteigestelle war gesperrt.

Gera. Das Geraer Stadtzentrum lag lahm an jenem Mittwochnachmittag im September. Der Beschuldigte ist aus der vorläufigen Unterbringung entlassen.

Bombendroher der Gera Arcaden noch nicht angeklagt

Noch ist nicht entschieden, ob der Mann, der am 25. September 2019 mit dem Zünden einer Bombe in den Gera Arcaden gedroht hatte, zur Verantwortung gezogen wird. Die Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss, erklärte die Staatsanwaltschaft Gera auf Anfrage unserer Redaktion. Mit einer abschließenden Entscheidung werde in den kommenden zwei Wochen gerechnet.

Der Beschuldigte ist aus der vorläufigen Unterbringung entlassen Der tatverdächtige 28-Jährige leidet an einer psychischen Erkrankung. Ein psychiatrisches Gutachten wurde deshalb erstellt. „Der Beschuldigte wurde inzwischen aus der vorläufigen Unterbringung entlassen“, erklärt Sven Schroth, stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gera. Eine Anklage sei bislang noch nicht erhoben. Dem Beschuldigten werde die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen einer Straftat zur Last gelegt. Das Gesetz drohe hierfür eine Freiheitsstraße von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe an. Nach gutachterlicher Einschätzung, so heißt es, sei nicht auszuschließen, dass die Tat im Zustand verminderter Schuldfähigkeit begangen wurde. Die kompletten Gera Arcaden mussten geräumt werden Am Nachmittag des 25. September war im Centermanagement der Arcaden ein Anruf eingegangen, in dem ein Mann die Bombendrohung aussprach. Daraufhin wurde das komplette Einkaufszentrum geräumt, die Heinrichstraße und alle Zufahrten gesperrt. Es kam zum teilweise Erliegen des Straßenbahnverkehrs und zu Umleitungen des Busverkehrs. Mit drei Sprengstoffsuchhunden wurden die Gera Arcaden durchsucht. Gegen 20 Uhr gaben die Einsatzkräfte Entwarnung. Am 27. September, zwei Tage nach der Bombendrohung, hatte die Polizei informiert, dass sie den Tatverdächtigen,einen jungen Deutschen, gefunden habe. Der Ermittlungsrichter ordnete damals die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung waren keine sprechstoffverdächtigen Substanzen gefunden worden.