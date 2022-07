Brand in einer Lagehalle in Caaschwitz - Maschinen beschädigt und Mann verletzt

Caaschwitz. Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Caaschwitz sind mehrere Maschinen beschädigt und ein Motorrad zerstört worden. Ein Mann wurde verletzt.

Bereits am Freitagvormittag hat es in Caaschwitz in einer Lagerhalle im Eselsteig gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, brach dort aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer aus.

Mehrere Maschinen wurden beschädigt und ein in der Halle abgestelltes Motorrad zerstört. Ein 45-jähriger Mann wurde durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

