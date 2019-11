Die Berufsfeuerwehr Gera und die Freiwillige Feuerwehr Langenberg sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag im Einsatz. Auf dem GUD-Gelände in der Auenstraße brennen frisch gelieferte, leere Kunststoff-Mülltonnen.

Brand um Mitternacht auf GUD-Gelände Langenberg

Um 23.43 Uhr in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in die Auenstraße in Gera-Langenberg gerufen. Auf dem abgeschlossenen GUD Recyclinghof brannten auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern neue, frisch gelieferte, noch leere Mülltonnen aus Kunststoff. Es kam dabei zu einer starken Rauchentwicklung, über die auch die Einwohner per Frühwarnsystem Nina informiert wurden. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Wache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Langenberg. Innerhalb einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst vor kurzem wurde gemeinsam mit der GUD auf dem Langenberger Gelände erfolgreich eine Katastrophenschutz-Übung durchgeführt.