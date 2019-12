Die Chorvereinigung Cantabile singt in der Trinitatiskirche an der Talstraße in Gera.

Cantabile-Chöre laden zu ihren Konzerten in Gera ein

Voller Vorfreude auf das Fest laden die Chöre der Chorvereinigung Cantabile zu ihren Konzerten ein. Am 7. Dezember um 17 Uhr erklingt das Weihnachtskonzert in der Trinitatiskirche. Der Jugendchor singt moderne weihnachtliche Interpretationen wie „Rocking around the Christmas Tree“ von Bernhard Hoffmann und „Adventi Enek“ von Zoltan Kodaly. Der Kammerchor freut sich auf die Aufführung von „O Magnum Mysterium“ von Jonas Kraft, das er eigens für diesen Chor komponiert hat. Der Text erzählt vom Wunder der Geburt Christus. In seiner Vertonung verbindet Kraft einen dunkel-mystischen Grundcharakter mit teils leidenschaftlichen Anrufungen des neugeborenen Jesuskindes. Musikalisch begleitet werden die Chöre an Flöten und Streichinstrumenten von Studierenden der Hochschule für Musik Leipzig und an der Orgel von Florian Selle.

Am 22. Dezember, um 16 Uhr, gestalten alle Chöre ihr Weihnachtskonzert in der Marienkirche in Gera-Untermhaus. Klassische bis moderne Lieder laden dann auch zum Innehalten und Mitsingen ein.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um eine Spende wird gebeten.