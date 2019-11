Der Chihuahua wurde an die Tierrettung übergeben (Symbolbild).

Ein 50-Jähriger hat in Gera seinen Hund gequält. Die Polizei wurde am Freitag auf den Mann aufmerksam.

Chihuahua von Brücke geworfen – Polizei schnappt Tierquäler in Gera

Polizisten in Gera sind am Freitag gegen 19.15 Uhr in der Straße des Friedens auf einen angetrunkenen Mann aufmerksam geworden, der einen schwer verletzten Hund bei sich hatte.

Das Tier habe einen mitleiderregenden Anblick geboten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Deshalb hätten sich die Beamten zur Kontrolle entschlossen. Bei dem Vorfall am Freitagabend habe der Mann eingeräumt, den Hund gequält und von einer Brücke der Weißen Elster auf den Uferbereich geworfen zu haben.

Die Polizisten übergaben den verletzten Hund der Tierrettung. Gegen den Tierquäler laufen Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

