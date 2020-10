Chinesischer Spielfilm im Geraer Filmclub-Comma

Am Donnerstag und Freitag jeweils um 20 Uhr zeigt der Filmclub-Comma in dieser Woche den preisgekrönten chinesischen Spielfilm „Bis dann, mein Sohn“. Unter der Regie von Wang Xiaoshuai erzählt das Filmepos laut Pressemitteilung die Geschichte zweier Familien vor dem Hintergrund politischer und sozialer Umwälzungen in China.

Die Handlung spielt in einer nordchinesischen Stadt im ausgehenden 20. Jahrhundert. Zwei befreundete Familien leben in einem Wohnheim der Metallfabrik, in der sie auch arbeiten. Die Söhne der Familien sind am selben Tag geboren. Als bei einem Unfall einer der Söhne ums Leben kommt, trennen sich die Wege der Familien, doch sie bleiben durch die Tragödie und die Suche nach Wahrheit verbunden.

Auf der Berlinale 2019 galt der knapp dreistündige Film als Highlight, Wang Jingchun und Yong Mei erhielten einen Silbernen Bären als Bester Darsteller und Beste Darstellerin. Auch der 54-jährige Regisseur wurde bereits mehrfach für sein Werk ausgezeichnet.