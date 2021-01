Christian Klein: „Gewählt ist bei uns gewählt“

Gera. „Die Wahl von Armin Laschet zu unserem Parteivorsitzenden hat mich nicht überrascht. Ich hatte mit Laschet oder Röttgen gerechnet“. Das sagt Christian Klein. Der 39-Jährige leitet den Kreisverband Gera. „Für mich war klar, dass der Unterlegene im ersten Wahlgang dem anderen die Stimmen gibt.“ Dabei räumt er ein, dass die Stimmung im Kreisverband so war, dass man eher Friedrich Merz gewählt hätte. Der Geraer ist seinem neuen Chef schon einmal vor drei Jahren auf einem Parteitag begegnet. „Da haben wir aber nicht besonders viel gesprochen“, erinnert er sich.

Auf die Frage, ob mit Laschet nun der Merkel-Kurs fortgesetzt werde, sagt Klein, es werde so wie der neue Vorsitzende es bei Markus Lanz formuliert habe: Er versucht alle mitzunehmen und alle hinter sich zu sammeln. „Am Ende steht die CDU-Truppe, wenn es zum Schwur kommt, hinter dem Vorsitzenden. Das war meistens der Fall und das ist eine Stärke der Union. Wir sind anders als andere. Gewählt ist bei uns gewählt“.

Für die Zukunft seiner Partei rechnet Klein mit weiteren Erneuerungsprozessen, wie sie unter Corona-Bedingungen massiv angestoßen wurden. „Vor zwei Jahren wäre es noch nicht einmal denkbar gewesen, einen digitalen Parteitag durchzuführen“, sagt er.

Vom Geraer Kreisverband war kein Delegierter an der Abstimmung beteiligt. Während Klein am Sonnabend beruflich eingespannt war, ließ er sich von Parteikollegen per Whats App zum Fortgang der Online-Wahl auf dem Laufenden halten. Wen er sich als Kanzlerkandidat wünscht, dazu hat er sich noch keine abschließende Meinung gebildet. „Ich glaube, dass es Ambitionen von Markus Söder gibt, der durch seine konsequente Corona-Politik aufgefallen ist“.