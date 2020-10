Corona-Lage in Gera: Neun neue Fälle, aber auch fünf Genesene

Neun weitere positive Corona-Tests, aber auch fünf wieder als genesen geltende Personen vermeldet die Stadt Gera am Montag. Damit bestätigte die Stadt die bereits am Sonntagmorgen in der Online-Übersicht des Robert-Koch-Instituts (RKI) gemeldeten 313 Coronafälle in Gera seit Beginn der Zählung. Todesfälle kamen glücklicherweise seit längerer Zeit schon keine zu den 22 Fällen hinzu, die bislang im Zusammenhang mit dem Virus vermeldet wurden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit liegt die Zahl der sogenannten aktiven Coronafälle in Gera derzeit bei 26, der sogenannte Inzidenzwert laut Stadt bei 21,24 in den letzte letzten sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Nach den Vorgaben des Landes werden „bei Überschreitung der Inzidenz von 35 sowie 50 weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ergriffen“, erklärt die Stadt. 235 Personen in Quarantäne Wie die Stadt auf Nachfrage erklärt, melde das Gesundheitsamt auch am Wochenende positive Testergebnisse ans RKI. Warum die Stadt ihr eigenes Corona-Informationsportal dagegen erst Montagfrüh aktualisierte und bis dahin die Zahl von Freitag, 8 Uhr (304) anzeigte, diese Diskrepanz werde „derzeit intern geprüft“, heißt es auf Nachfrage. Nichts zu tun haben die neuen neun positiven Testergebnisse mit den 23 zuletzt noch offenen Tests nach mit Coronafällen an Geraer Schulen. Diese 23 Tests seien laut Stadt sämtlich negativ ausgefallen, heißt es auf Nachfrage, sodass es hier bei zwei Positiv-Testungen aus insgesamt 161 Tests von Schülern und Lehrern blieb. Zur Frage nach den Hintergründen der neuen Infektionen heißt es recht allgemein, dass sie auf Kontakte zu anderen positiv getesteten Personen in Gera und bundesweit sowie auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind. Derzeit befinden sich laut Stadt 235 Personen in Quarantäne.