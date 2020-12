Die Ehrenamtszentrale der Stadt Gera organisiert und koordiniert die Nachbarschaftshilfe in der Stadt.

Corona-Nachbarschaftshilfe in Gera läuft auch aktuell weiter

Das bereits im Frühjahr initiierte Netzwerk Nachbarschaftshilfe ist auch derzeit aktiv und vermittelt Hilfsangebote für im Rahmen der Pandemie in Not geratene Bürger, die zum Beispiel in Quarantäne oder durch Corona ans Haus oder ihre Wohnung gebunden sind. Darauf macht die Geraer Stadtverwaltung aufmerksam.

Hilfesuchende aber auch potenzielle Helfer können sich direkt an die Geraer Ehrenamtszentrale am Kornmarkt wenden. Von dort werden die Suchenden oder die Helfer dann in das vorhandene Netzwerk von Vereinen, Bürgern, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Gera und des Jugendrates Gera vermittelt. Auch das Gesundheitsamt macht positiv Getestete oder Quarantänefälle auf dieses Angebot aufmerksam.

Laut Stadtverwaltung gebe es täglich Nachfragen, wenngleich der Bedarf derzeit geringer ist als im Frühjahr. Derzeit sind über 90 ehrenamtliche Helfer gelistet. Nicht alle sind aktuell im Einsatz. Interessenten sind dennoch jederzeit willkommen und können sich über die Ehrenamtszentrale registrieren lassen.

Das Angebot der Nachbarschaftshilfe umfasst unter anderem Unterstützung bei Einkäufen und Besorgungen, den Gang zur Apotheke oder zur Post, aber auch Weiteres ist nach individueller Absprache grundsätzlich möglich. Die größte Nachfrage besteht bei den Einkaufshilfen. Derzeit wird auch ein Hund-Gassi-Service angeboten, allerdings sei hier laut Stadt in Abstimmung mit Tierheim und Vereinen eine andere Lösung geplant.

Die Ehrenamtszentrale ist wochentags, 9 bis 17 Uhr erreichbar: Tel. 0365/ 838 3027/-3024,E-Mail: nachbarschaftshilfegera@gmail.com