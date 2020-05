Seit dem 21. März war der Corona Abstrich-Stützpunkt auf dem Hofwiesenparkplatz in Gera Anlaufpunkt für Corona-Tests.

Gera. Aktuelle Entwicklungen seien der Grund. Krisenstab Gera will so auch für den Fall der Fälle Kräfte schonen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Teststrecke auf Geraer Hofwiesenparkplatz wird abgebaut

Die Corona-Teststrecke auf dem Geraer Hofwiesenparkplatz wird am Pfingstwochenende zurückgebaut. Das teilte die Stadtverwaltung am späten Freitagnachmittag in einem Schreiben mit. Der Versorgungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen sei aber weiterhin sichergestellt, wird betont. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Wir haben uns aufgrund der aktuellen Entwicklungen dazu entscheiden müssen, die Corona-Teststrecke beziehungsweise Abstrichstelle auf dem Hofwiesenparkplatz zunächst zurückzubauen, um effizient und – für den Fall der Fälle – vor allem längerfristig durchhaltefähig zu bleiben“, begründet Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) die Entscheidung.

Bei Symptomen, das heißt Erkrankungen der oberen Atemwege, wenden sich betroffene Bürger zunächst telefonisch an ihren Hausarzt oder außerhalb der Sprechzeiten bei der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116 117. Auch die Fiebersprechstunde im Ärztehaus in der Johannes-R-Becher-Straße 1 sei weiterhin Anlaufstelle, um sich auf das Corona-Virus testen zu lassen.

Die Fieberambulanz Gera stünde wochentags, außer an Feiertagen, von 8 bis 13 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung, unter Telefon (0178 1027150) .