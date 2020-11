Gera: Das Leben hat brutal zugeschlagen

Stahlschmelzingenieur, Diplomat und Unternehmer. Mit 60 Jahren in die Mühlen der Hartz-IV-Bürokratie geraten. „Zermahlen lassen habe ich mich nicht“, sagt Eckart Dittrich. „Ich bin herausgekommen.“ Als Knöllchenverteiler für Falschparker in Frankfurt/Main verdiente er sich dann den Unterhalt. Bei jedem Wetter war der mickrig bezahlte Angestellte für einen privaten Dienstleister unterwegs. Die Arbeit auf den Straßen der Bankenmetropole ließ Zeit zum Nachdenken. Als Altersrentner hat er zum Stift gegriffen. „Das Leben hat bei mir brutal zugeschlagen“, blickt Eckart Dittrich zurück. Seinen Weg beschreibt er in seinem Buch „Ein Leben in Ost und West“, erschienen im August dieses Jahres. Es ist sein erstes.

„Ich zeichne anhand meiner Biografie die Folgen nach, die der gesellschaftliche und politische Umbruch für meine Generation und für die in der Sowjetunion hatte.“ Anfang November wollte der heute 68-Jährige sein Werk in Gera vorstellen. Corona vereitelte den Plan.

Mit zwölf Jahren zog Dittrichs Familie nach Gera. Er besuchte die 14. Oberschule und wechselte nach der 8. Klasse zur EOS I (heute Zabelgymnasium). „Wir treffen uns noch regelmäßig.“

Als junger Mensch nutzte er die Möglichkeit, in Moskau am Institut für Stahl und Legierungen zu studieren. Mit einem Diplom kehrte er heim. Er schildert seinen damaligen Aufenthalt, die Arbeit in der DDR-Stahlindustrie und die Parteistruktur im Betrieb. Freital und Brandenburg sind Stationen. Von 1986 bis zur Wende betreut er in der Ukraine als Diplomat im konsularischem Dienst Fachleute aus der DDR. Kurz nach seiner Ankunft sieht er die Auswirkungen der Atomkatastrophe in Tschernobyl. „Das Geschehene wurde im Land kleingeredet“, sagt er. Zurück in der DDR, erlebt der Stahlhandel-Experte die letzten Monate des Staates, und die wuchtigen Schritte in ein neues System. „Der Stärkere hat den Schwächeren geschluckt. Menschen wurden auf die Straße gesetzt.“ Fachmann Dietrich und sein Wissen wird von Thyssen beim Handel mit den ehemaligen RGW-Ländern gebraucht, noch. Nach vier Jahren ist Schluss. „Nun war ich angekommen in der kapitalistischen Welt. „Ich machte mich zweimal selbstständig, nutzte meine Kontakte in die Ukraine. Mein Vater warnte mich: Es geht schief. Er behielt recht. Hedge Fonds und Finanzkrise schlugen zu. Zeitweilig wohnte Dittrich wieder in Gera, bis es ihn nach Wiesbaden verschlug. „Zwei Ehen gingen auf meinen Lebensweg in die Brüche.“ Heute engagiert sich der Rentner in der Seniorenbetreuung. „Ich muss was tun.“

Eckart Dittrich: Ein Leben in Ost und West, Twentysix Verlag, 464 Seiten, in allen Buchhandlungen erhältlich