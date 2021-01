Das Sommerpalais Greiz hat das Ausstellungsjahr 2021 durchgeplant

Die 10. Triennale ist der Höhepunkt. Die Einladungen an die Karikaturisten sind raus und es gibt schon erste Rückmeldungen

Greiz. "Wir müssen nach vorne schauen, auch wenn es derzeit schwer fällt. Unsere große Ausstellung in 2020 'Her Royal Highness – Princess Elizabeth' ist mehr oder weniger verpufft", sagt die Leiterin des Sommerpalais Eva-Maria von Máriássy. "Dennoch müssen wir im Plan weitermachen."

Das Programm des Sommerpalais für 2021 steht. Den Höhepunkt soll die 10.Triennale unter dem Motto "Das ist doch jetzt nicht wahr, oder?" bilden. Geplant ist diese vom 5. Juni bis 3. Oktober. "Die Einladungen an die Karikaturisten sind raus und wir haben schon erste Rückmeldungen bekommen", so Eva-Maria von Máriássy. Gut 100 Einladungen wurden an Karikaturisten aus Deutschland, Österreich und die Schweiz verschickt. Etwa 75 bis 80 Künstler beteiligten sich bisher. "Sie sind gut untereinander vernetzt, verabreden sich sogar", erzählt die Leiterin. Aus den eingereichten Werken wird ein Katalog gefertigt.

"Für die Künstler ist die Triennale schon ein Muss. Sie freuen sich und bis zu 30 Künstler kamen in den vergangenen Jahren auch immer zur Eröffnung. Das ähnelte so manches Mal schon einer Wallfahrt", freut sich Máriássy auf das bevorstehende Ereignis. Bis auf einmal wurde die Ausstellung auch immer im Freien eröffnet. Das ist auch für dieses Jahr geplant.

Das Satiricum wurde 1975 gegründet. Seither gibt es jährlich Karikaturenausstellungen. Die erste Biennale gab es 1978. Die Biennalen und später die Triennalen standen und stehen immer unter einem Motto, zu dem die Karikaturisten des Landes ihre Blätter für die Ausstellung schicken.

Einen weiteren Höhepunkt sollen die Thüringer Schlössertage vom 21. bis 24. Mai bilden. Sie stehen unter dem Motto "Aufgegangen! Gartenlust und fürstliche Gewächse". Neben zwei Konzerten - eines mit dem Kammermusikverein Erfurt und eines mit der Vogtlandphilharmonie - soll es am 22. Mai einen Blumenmarkt rund um das Sommerpalais geben. "Bunt und vielfältig soll er sein", sagt Máriássy. Sie wünscht sich unter anderem Stände mit Pflanzen, Büchern, Keramik, vielleicht auch Federvieh und Bonsai-Kunst.

Ebenfalls im Jahresprogramm zu finden ist eine Ausstellung unter dem Titel "Jüdisches Leben in den Grafschaften Reuß-Greiz und dem späteren Fürstentum Reuß ältere Linie im 18. und frühen 19. Jahrhundert". Die Schau wird vor allem durch viel Text geprägt sein, erklärt Máriássy. Mittels Akten und Storytelling werde die Schau gestaltet. Die Ausstellung ist für die Zeit vom 27. März bis zum 30. Mai geplant.

Das Jahr abschließen soll eine Ausstellung unter dem Titel 70 Jahre Cleo-Petra Kurze. Kurze ist freiberufliche Illustratorin und Cartoonistin. Sie wurde 1951 in Eisleben geboren und lebt in Berlin. Sie ist die Ehefrau des 2016 verstorbenen Künstlers Klaus Vonderwerth, er bebilderte den "Traumzauberbaum" von Reinhard Lakomy oder gestaltete Plakate und Plattencover von Künstlern wie Frank Schöbel. Kurze schenkte nach dem Tod ihres Mannes 675 Karikaturen dem Sommerpalais.