Dem Traditionsgebäck beste Qualität bescheinigt

Geschmack bewies Prüfer Michael Isensee aus Weinheim anlässlich der diesjährigen Stollenprüfung der Bäckerinnung Gera. Diese findet traditionell seit nunmehr 28 Jahren statt und ist eine freiwillige Selbstkontrolle für jeden Betrieb. Insgesamt 16 Stollenproben von acht Mitgliedsbetrieben der Innung wurden einer genauen Prüfung unterzogen. Michael Isensee nahm die Stollen in Augenschein, schnupperte, probierte kleine Häppchen und tippte schließlich die Ergebnisse seiner Qualitätsprüfung in seinen Laptop ein. Kriterien für die Bewertung durch den Prüfer sind neben dem Aussehen und der Form des Stollens vor allem der Geschmack, das Aroma und die Beschaffenheit. Getestet wurden in diesem Jahr neben den bekannten Rosinenstollen, Weihnachtsstollen, Mandelstollen und Quarkstollen unter anderem auch Nougatstollen und Mohnstriezel. Doch nicht nur die reine Bewertung stand im Mittelpunkt der Prüfung. Auch wenn immerhin elf der kontrollierten Stollen die Noten sehr gut und vier die Note gut erhielten, so hatte der Prüfer jede Menge wertvolle Tipps für die Bäcker parat und gab Hilfestellung bei einer noch besseren Zusammensetzung der beliebten Backwaren in der Weihnachtszeit. Für die Handwerksbäcker der Innung ist es wichtig, dass nur hochwertige Zutaten für ihre Stollen verwendet werden. Abstriche bei der Qualität will man auch künftig nicht zulassen, um sich von den industriell gefertigten Stollen deutlich abzuheben. Dass sich die Qualität der Innungsbäcker sehen lassen kann, beweisen die Ergebnisse. Sogar einige Goldmedaillen wurden an Stollen vergeben, die im dritten Jahr nacheinander das Prädikat „sehr gut“ erzielten. Dies sind der Rosinenstollen sowie der Quarkstollen mit Rosinen der Bäckerei Konditorei Möbius aus Gera und der Rosinenstollen der Bäckerei Hübner aus Vollmershain. Na dann steht ja einem schönen Fest mit der Vorfreude auf den Weihnachtsstollen nichts mehr im Wege. Ob ihr Lieblingsbäcker mit seinen Stollen an der Prüfung teilgenommen beziehungsweise abgeschnitten hat, können interessierte Kunden übrigens auf der Internetseite www.brotinstitut.de nachlesen.