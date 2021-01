Denk mal – Elisabeth von Thüringen

Zurzeit sind unsere Reisemöglichkeiten sehr beschränkt. Trotzdem ist der Blick über den eigenen Lebensraum hinaus auf vielfältige Weise möglich. Zum 800. Hochzeitsjubiläum der Elisabeth von Thüringen wird es in diesem Jahr in Eisenach Sonderausstellungen, Veranstaltungen und Projekte geben.

Ich durfte einige Zeit in Eisenach Pfarrer sein. Ich fand das Luther- und das Bachdenkmal, aber Elisabeth fand ich nicht. Ich fragte, ob man hier etwas gegen Frauen hätte. Die Antwort darauf habe ich selber mit einer Elisabethfigur vor der katholischen Kirche gegeben.

Die Stadt Gera hat ja auch eine Elisabethgemeinde. In Eisenach gibt es ein Kunstprojekt im Außenbereich mit dem Thema: Der Weg. Die Erstellung einer Skulptur von Hardy Raub. Ein Bildhauer wird an der Nordseite der Predigerkirche von April bis Oktober 2021 etwas Neues schaffen. So wird Geschichte lebendige Geschichte, vielleicht sogar unsere Geschichte.



Eröffnet wird das Jubiläumsjahr mit einer geführten Wanderung an ausgewählte Orte mit historischem und sagenhaftem Bezug zu Elisabeth. Beginnend an der Eisenacher Elisabeth-Kirche führt die Wanderung entlang des geplanten Rosenwunderweges über die Wegstationen Sankt Annen, Hellgrevenhof, Predigerkirche, Pfarrberg, Georgenkirche, Residenzhaus, Lutherhaus bis zum Elisabethbrunnen unterhalb der Wartburg. Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten konnte die Eröffnung nicht wie vorgesehen am 17. Januar stattfinden.



Die Elisabethfigur in Eisenach ist nicht als Denkmal gestaltet. Sie will nicht erhöht werden. Sie kommt zu denen herab, die Krankheiten haben und leiden. So passt sie besonders in unsere Tage, wo Menschen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ebenso für andere da sind.

Von der heiligen Elisabeth wird ein Ausspruch überliefert: „Seht, ich habe immer gesagt, man muss die Menschen froh machen.“ Sie hat es aus Liebe zum menschgewordenen und gekreuzigten Jesus getan.



Ich bin gewiss, dass jeder von uns die Menschen froh machen kann. Und wenn es nur zu einem Lächeln reicht.