Deponie Untitz-Westfeld nimmt im ersten Quartal Betrieb auf

Untitz. Deponie Untitz-Westfeld wird im nächsten Jahr in Betrieb genommen

Eine grüne Hügellandschaft erstreckt sich zwischen Untitz und Pösneck. Sie ist von einem Zaun umgeben. Hier befindet sich die alte Deponie Untitz-Ostfeld. 2005 wurde sie stillgelegt. Zehn Jahre musste sie laut Gesetz brachliegen, um Zersetzungserscheinungen abzuwarten. 2015 begann die aufwendige Rekultivierung des 5,4 Hektar großen Geländes, immer an der Seite der Naturschutz. In wenigen Tagen ist das Projekt abgeschlossen. Cornell Knobloch von der ATL-Begrünungs GmbH mit Sitz in Kerpen spritzt noch auf einer Fläche Strohmulch mit stärkehaltigem Kleber, damit das angesäte Gras durch Regen nicht weggespült wird.