Der Bänkebauer von Münchenbernsdorf

Natur- und Wanderfreund Udo Starke am Waldparkplatz in Münchenbernsdorf.

Kein Tag vergeht, an dem Udo Starke nicht seine Wanderstiefel schnürt. Er liebt die Natur so innig wie seine Frau Brigitte. Bei jedem Wetter wollen die Eheleute raus. Oft wandern sie vormittags und nachmittags. „Deshalb sind wir schlecht zu erreichen“, nennt der 80-Jährige den Grund, wenn Bekannte vergebens klingeln. Am liebsten ist das Paar im Eichert unterwegs. Durch das Waldgebiet führen viele Wege, die mit wunderbaren Aussichten Naturfreunde anlocken. Die Eichert hat eine Fläche von etwa 490 Hektar. Sie wird bewirtschaftet von der Landesforstanstalt Thüringen Forst.

Der Revierleiter von Großebersdorf, Hans-Konrad Schlupp, kennt jede Ecke und die Starkes auch. Im Eichert führt der Naturpfad Münchenbernsdorf entlang, den das Ehepaar in den letzten zehn Jahren mit aufgewertet hat. 6,5 Kilometer ist dieser lang. Bis zu drei Stunden braucht man, um ihn und seine Schönheiten zu erleben. Er beginnt am Waldparkplatz in Münchenbernsdorf.

Am Ausgangspunkt erhält der Wanderer auf einer Schautafel einen Überblick über die Wegführung. Unterwegs können sich Interessierte an mehr als 20 Aufstellern und Tafeln über alles Wissenswerte informieren. Rast bieten massive Bänke. Die Idee, solche aufzustellen, stammt von einem Urgestein, dem Münchenbernsdorfer Udo Starke. „Mich hat es geärgert, dass es keine Sitzmöglichkeiten gibt. Gerade Senioren freuen sich über einen Platz zum Erholen.“ Der damals 60-Jährige überlegte nicht lange und baute aus Kirsche seine erste massive Bank. Die steht seit 2010. Bei einem Exemplar blieb es nicht. Er machte weiter. Seine Frau half ihm bei der aufwendigen Arbeit, zum Beispiel beim Auftragen von Lasur.

Revierleiter Hans-Konrad Schlupp besorgte aus dem Holzeinschlag das benötigte Material. Oft war es Lärche, weil es haltbarer und wetterbeständiger ist. Unterstützung gab es von den Mitarbeitern des Bauhofes Münchenbernsdorf. Sie schälten die Rinde ab, zersägten die Stämme und schafften sie an den jeweiligen Standort. Dann machten sich die Starkes wieder ans Werk. Ihre Bänke finden sich unter anderem am Steintisch, an der Biereiche und am Kamphaus.

Um die 20 Unikate sind es inzwischen, die das Paar sogar in Ordnung hält. Ausbessert, wenn etwas kaputt ist. Udo und Brigitte Starke kümmern sich um die kleinen Schilder am Weg, die etwas über die Flora und Fauna erzählen, und um die Wanderschilder.

Nicht nur im Eichert können die Leute auf Starkes Bänken sitzen. Rund um Münchenbernsdorf werden sie von Spaziergängern zum Ausruhen genutzt, zum Beispiel in der Diebspitze, am Weidaer Weg und im Tautendorfer Wald. „Meine letzte Bank ist im Krähental“, sagt der 80-Jährige. „Im vergangenen Jahr habe ich sie gebaut. Nach rund 50 Bänken ist nun Schluss. Die Kräfte lassen nach.“ Udo Starke verweist auf sein Alter.

Das Wandern wird ihn weiter fit halten, meint der gelernte Gärtner. Seit Kindheit ist Udo Starke in der Natur. „Ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof und habe Gärtner gelernt. Da ist man viel draußen.“ Er hofft, dass er einen Nachfolger findet, der all das Geschaffene in Ordnung hält. Für den Naturpfad hat es geklappt, den betreut nun Horst Zengel.