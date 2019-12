Gera. Straßenaktion mit „Tarifangeln“ soll auf hohe Zahl nicht tariflich gebundener Unternehmen in Ostthüringen aufmerksam machen.

Der Kampf um Weihnachtsgeld und Co.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Kampf um Weihnachtsgeld und Co.

Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen oder Auszubildendenübernahme, was früher selbstverständlicher Bestandteil vieler Tarifverträge war, muss heute oftmals individuell ausgehandelt werden. Vor allem bei Beschäftigten ohne Tarifvertrag. „Die Tarifbindung sinkt, im Osten ist sie sowieso niedriger“, sagt Monika Sossna vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) am Mittwochmittag beim sogenannten „Tarifangeln“ vor den Gera Arkaden. Passanten konnten dabei mit der Angel Metall-Fische aus einem aufblasbaren Becken ziehen. Auf denen sind die einzelnen Bestandteile vermerkt, die nach dem Gewerkschaftsbund in jedem Arbeitsvertrag enthalten sein müssten.

Chancen auf Weihnachtsgeld ungleich verteilt „Es ist Weihnachtszeit. Mit der Aktion wollen wir in besonderem Maße auf das Weihnachtsgeld aufmerksam machen“, sagt Monika Sossna. Viele Bestandteile wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder vermögenswirksame Leistungen sind nur tarifvertraglich geregelt aber nicht gesetzlich, gibt sie zu bedenken. Nach Angaben des Gewerkschaftsbundes erhalten 74 Prozent aller Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag den Weihnachtsobolus, während es in Betrieben ohne Tarifvertrag lediglich 44 Prozent seien. „Die Tarifflucht ist hier im Osten höher. Dazu war das Selbstverständnis für Tarifverträge hier immer schon niedriger“, sagt Monika Sossna. Zusammen etwas erreichen „Man muss um jeden Tarifvertrag kämpfen“, sagt Thomas Elstner, ehrenamtlicher Vorsitzender des DGB Kreisverbands Gera. „Dafür müssen sich Arbeitnehmer zusammentun. Aber damit sie das tun, brauchen sie erstmals die Erkenntnis“, sagt er. Deswegen wolle der Gewerkschaftsbund mit dem Tarifangeln auf die möglichen Bestandteile der Verträge aufmerksam machen. „Wir sind heute schon mit einigen ins Gespräch gekommen“, sagt Monika Sossna. Die Straßenaktion dauerte von elf bis 13 Uhr. Danach sind die Gewerkschaftler mitsamt Angel und Becken nach Jena weitergezogen.