In Gera hatte es am Sonnabend Proteste gegeben, diese sollen nun nach Erfurt getragen werden, heißt es im DGB-Aufruf.

Gera/Erfurt. Am Sonnabend soll eine Großdemo in Erfurt gegen jedwede Kooperation mit der AfD geben.

DGB Gera organisiert Busse zu Demo in Erfurt

Der DGB-Kreisverband Gera ruft zur Teilnahme an der geplanten Großdemonstration in Erfurt in Reaktion auf die Ministerpräsidentenwahl an diesem Sonnabend, 15. Februar, auf. Es seien zwei Busse über den Landesverband des Gewerkschaftsbundes organisiert worden, mit denen Teilnehmer kostenlos in die Landeshauptstadt gelangen.

Unter dem Motto „Kein Pakt mit Faschist*innen – niemals und nirgendwo!“ solle ab 13 Uhr auf dem Domplatz gegen jede Kooperation mit der AfD im Bund, in den Ländern und auf kommunaler Ebene protestiert werden, heißt es in dem Aufruf. Die Busse aus Gera fahren um 11 Uhr vom Hauptbahnhof los, um 18 Uhr wird die Rückfahrt aus Erfurt angetreten. Um Voranmeldung wird gebeten, Telefon 0365/ 81 31 30 oder 0365/ 4 36 43 22.