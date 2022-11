„Die Drei vom Rhein“

Gera. Bekannte Autoren haben bei „Buch und Leser“ in der Stadt- und Regionalbibliothek gastiert

Der Bibliotheksförderverein „Buch und Leser“ e. V. unterstützt die Stadt- und Regionalbibliothek seit der Gründung 1995 auf vielfältige Weise. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Leseförderung. Um Kinder mit Freude an das Lesen heranzuführen, hilft der Verein bei der Ausrichtung von Veranstaltungen.

Im März 2020 durften 80 Mädchen und Jungen den Kinderbuchautoren Rüdiger Bertram in der Bibliothek erleben und waren begeistert. Der Wunsch nach einer Wiederholung war groß. Im Februar 2022 hat der Deutsche Literaturfonds im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ Fördergelder bereitgestellt, um Veranstaltern bei der Finanzierung von Lesungen und Projekten zu helfen. Dem Antrag des Bibliotheksfördervereins wurde stattgegeben und so konnten vom 15. bis 17. November 2022 drei bekannte Autoren in der Bibliothek begrüßt werden. Den Auftakt bildete Gerlis Zillgens, die aus ihrem Buch „ Anna & Anto – Plötzlich anders“, für die 6. Klasse der Ostschule Gera – Europaschule las. Da das Thema des Buches sehr nah am Alltag der Jugendlichen ist, dazu noch witzig vorgetragen wurde, kam Frau Zillgens sehr gut an.

Guido Kasmann stellte sein Buch „Lena Chaos – Klappe die Erste“ nicht nur vor, es wurde gesungen, geschauspielert und viel gelacht. Die 97 Schüler der Otto Dix Grundschule, der Bergschule, der Grundschule Liebsdorf und der Grundig Akademie wurden voll mit einbezogen und hatten am Ende der Veranstaltung unendlich viele Fragen an den Autor. Die Kinder waren von Guido Kasmann begeistert und dieser bedankte sich bei seinem tollen Publikum. Die Lesereihe beendete Rüdiger Bertram mit seinem Buch „Stinktier & Co – Gegen uns könnt ihr nicht anstinken“. 76 Schüler von der Otto Dix Grundschule, der Bergschule und der Grundig Akademie erlebten eine super Veranstaltung mit einem witzigen und gut aufgelegten Autoren, der es wieder vermochte die Schüler und Schülerinnen in seine Bann zu ziehen. Nachdem sie Rüdiger Bertram mit unzähligen Fragen förmlich gelöchert haben, verließen sie alle glücklich mit einer Autogrammkarte die Bibliothek.

Das Ziel dieser Lesereihe, Kinder für Bücher zu interessieren, wurde mehr als erfüllt und der Bibliotheksförderverein „Buch und Leser“ e. V. wird auch in Zukunft alles erdenklich unternehmen, um solche Veranstaltungen zu ermöglichen.