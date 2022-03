Die ersten Ukraine-Flüchtlinge in Gera registriert - Stadt sieht sich gerüstet

Geflüchtete an der ukrainsch-polnischen Grenze in Medyka.

Gera. Für Geflüchtete aus der Ukraine steht in Gera kommunaler und privater Wohnraum bereit. Ein Arbeitskreis zur Ukraine-Hilfe trifft sich nun regelmäßig.

Bis Freitag waren in Gera 25 Geflüchtete aus der Ukraine offiziell beim Sozialamt gemeldet – 13 Frauen, zehn Kinder und zwei Männer. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung hervor. Demnach geht die Stadtverwaltung allerdings davon aus, dass sich bereits mehr Geflüchtete in der Stadt aufhalten, die bei privaten Kontakten untergekommen sind.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Freitag fand das Auftakttreffen des kurzfristig zusammengestellten „Arbeitskreises Ukraine“ im Geraer Rathaussaal statt. Darüber informiert die Stadtverwaltung per Pressemitteilung. Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) hatte demnach Vertreter aus dem Behördennetzwerk, dem Netzwerk Integration und der Kreisarbeitsgemeinschaft eingeladen, um die Ukraine-Hilfe in Gera gemeinschaftlich zu koordinieren.

Etwa 40 Personen aus dem Netzwerk Integration, von Trägern und Wohlfahrtsverbänden aus der Stadt Gera sowie Vereine und Verbände aus dem Bereich der Flüchtlingsarbeit tauschten sich zu konkreten Hilfeleistungen für die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine aus. „Wir sind gut vorbereitet“, so die Dezernentin. Man habe in Gera ein großes und sehr verlässliches Netzwerk. „Ich bin sehr dankbar, in dieser schwierigen und undurchsichtigen Zeit auf die kontinuierliche Zusammenarbeit der letzten Jahre zurückgreifen zu können“, sagte sie.

Dankbar für die Hilfsangebote

Zuallererst müsse man sich hier in Gera auf ein strukturiertes und koordiniertes Ankunftsgeschehen konzentrieren, so die Sozialdezernentin. Es gebe Kapazitäten in städtischen Einrichtungen, die zielgerichtet genutzt werden. Darüber hinaus lägen Angebote für möblierte und nicht möblierte Wohnungen von Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften sowie von privaten Vermietern vor. Sandra Wanzar weist darauf hin: „Die Ukrainer, die zu uns kommen, werden in der Mehrheit Frauen und Kinder sein. Das, was sie Traumatisierendes erlebt haben, liegt mit Sicherheit außerhalb unserer Vorstellungskraft. Daher sollen sie sich bei uns nicht nur sicher fühlen, sondern vor allem in Ruhe physisch und emotional ankommen“.

Die Dezernentin ist zuversichtlich: „Gemeinschaftlich und solidarisch können wir diese herausfordernde Situation bewältigen.“ Sie bedankt sich bei allen, die sich in der vergangenen Woche privat oder dienstlich über alle Maßen hinaus engagiert haben, und bei allen, „die aktuell intensiv daran arbeiten, das unsagbare Leid der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zu mildern.

Der Arbeitskreis werde ab sofort regelmäßig tagen, um alle Beteiligten auf direktem Wege zu informieren und Raum für den Austausch sowie die Beratung zu schaffen. Aktuelle Informationen zur Ukraine-Hilfe in Gera sind unter www.gera.de zu finden. Die zentrale Koordination der Angebote von Hilfsgütern sowie privater Unterkünfte läuft über die Ehrenamtszentrale Gera, unter der Telefonnummer 0365/8381072 oder E-Mail an ehrenamtszentrale@gera.de.

Weitere Nachrichten zum Thema: