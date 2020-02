Die Schuppe im Portemonnaie des Ronneburgers fehlt

So wie der Karpfen zu Silvester auf den Tisch, gehört eine seiner Schuppen ins Portemonnaie. Sie soll das Geld nie ausgehen lassen. Patrick Platz versichert, er habe keine in der Börse.

Mit 19 Jahren ist er schon Vorsitzender des Anglervereins in Ronneburg geworden und kümmert sich bis heute um dessen Belange. Er räumt gleich mit Vorurteilen auf, dass Angler nur am Teich sitzen und warten bis ein Fisch anbeißt. Erst kürzlich haben Mitglieder um den Raitzhainer Teich aufgeräumt. Totholz aus Bäumen und Sträuchern ausgeschnitten. „Manche Menschen nutzen das Gelände als Ablageplatz für ihren Unrat.“ Platz ärgert sich über die Unvernunft der Leute. Saubermachen ist eine von vielen Aufgaben des Vereins „Wir schaffen Laichplätze und Biotope für Kröten, Frösche und Wasservögel“, zählt der 34-Jährige auf. „Wir betreiben somit Naturschutz.“

Drei Teiche von der Stadt gepachtet

2000 Quadratmeter groß ist das Areal am Teich, das gepflegt sein will. Es gehört dem Verein. Hier steht auch die Containeranlage, die als Vereinshaus umgebaut wird. „Dach, Wände, Fußboden, Elektrik und Sanitäranlagen sind neu“, sagt Platz. „In diesem Jahr wollen wir noch eine Heizung einbauen. Es gibt ein Lager, in dem sich Netze und Köcher zum Abfischen befinden, auch unser Grill. Wir beteiligen uns an Festen der Stadt. In der Werkstatt haben wir alles, was wir zum Reparieren brauchen. Im Versammlungs- und Schulungsraum trifft sich neben den älteren Mitgliedern die Jugendgruppe.“ Jene leiten Nils-Henrik Günzler aus Reichstädt und Kai-Uwe Fröbel aus Ronneburg.

Seit vergangenem Herbst bietet der Verein hier Lehrgänge zum Erwerb des Anglerscheins an. Der nächste beginnt im März. „Wir wollen das Angeln vielen ermöglichen“, nennt Patrick Platz das Anliegen.

Der Vorsitzende des Anglervereins Ronneburg zeigt Blinker, mit denen die Fische geangelt werden können. Foto: Ilona Berger

Drei Teiche betreut der Verein in Ronneburg. Sie sind von der Stadt gepachtet. Das größte Gewässer ist mit etwa vier Hektar der Raitzhainer Teich. Er ist sehr gut zugänglich und weist einen guten Fischbestand unter anderem mit Schleien, Hechten, Barschen und Aalen, die eingesetzt werden, auf. Im Februar 2019 hat Richard Lehe einen Schuppenkarpfen gefangen: 81 Zentimeter lang und elf Kilogramm schwer.

In dem etwas kleineren Baderteich mit 2,5 Hektar tummeln sich zudem Zander und Welse. „Er ist inmitten der Stadt gelegen. Jugendliche kommen mit dem Zug nach Ronneburg angeln und fahren wieder“, berichtet der Vereinsvorsitzende. „Unser Ziel ist eine natürliche Reproduktion. Auf der kleinen Insel brüten Wasservögel wie Nilgänse, Schwäne und Enten.“

Schleie und Karpfenkommen in die Aufzucht

Als Aufzuchtgewässer dient der Mühlteich unterhalb des Schlosses. „Die Gewässerstruktur lässt nur Schleien und Karpfen zu. Sie können gut mit Schlammboden umgehen und überleben mit weniger Sauerstoff im Sommer“, erläutert Platz. „Als es 2018 so heiß war, musste der Teich mit einer Pumpe belüftet werden, damit sich der Sauerstoffgehalt des Wassers erhöht.“

Ende Februar bis Mitte April setzt der Verein etwa 200 Karpfen und zwischen drei- bis vierhundert Schleien ein. Wenn die Fische die entsprechende Größe zwischen 30 und 40 Zentimeter bei Karpfen und 25 bis 30 Zentimeter bei Schleien erreicht haben, holen wir sie heraus und sie kommen in die anderen beiden Teiche. Das passiert meist im Herbst oder Frühjahr.“ Bis zu zwei Mal pro Woche werden die Fische im Mühlteich mit Weizenkörner gefüttert“, sagt er. Am Rand des Gewässers wachsen Rohrkolben, Wasserlilien und Kalmus. Sie bieten Lurchen, Kröten und Frösche guten Schutz.

Patrick Platz angelt seit 24 Jahren. Sein erster Fisch sei ein Weißfisch, eine Plötze oder Brasse gewesen. „Beim Angeln kann man die Natur beobachten und lernt den behutsamen Umgang mit ihr.“ Am liebsten isst er Aal. Sein größter Fang war ein Dorsch in Norwegen. Der brachte zehn Kilo auf die Waage.

Informationen www.anglerverein-ronneburg.com, Ansprechpartner für die Jugend: nielshenrikguenzler@gmail.com