Diebe auf Firmengelände in Gera – Einbruch in Bar

Gera Zwei abgestellte Baugerüste haben Unbekannte von einem Firmengelände in Gera gestohlen. Außerdem ermittelt die Polizei nach einem Einbruch in eine Bar. Die Meldungen.

Die Meldungen der Polizei für Gera

Zwei Schnellbaugerüste gestohlen: Zeugen gesucht

Nach einem Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Zwischen dem 10.03.2023 und dem 15.03.2023 haben Unbekannte zwei abgestellte Schnellbaugerüste von einem Firmengelände in der Kaimberger Straße in Gera gestohlen. Mit ihrer Beute gelang ihnen die Flucht.

Einbrecher in Bar

Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Bar in Gera eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Bar in der Zschochernstraße. Dort verursachten sie Sachsschaden und stahlen Bargeld sowie Alkohol. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

