Drei Fragen: Premiere für Kinderwagen-Kino im Metropol Gera

Am Dienstag, 28. Januar, 12 Uhr, wird erstmals zum Kinderwagen-Kino ins Metropol-Kino in der Leipziger Straße in Gera eingeladen. Die Leiterin des Lichtspielhauses, Caren Pfeil, erklärt, was dahinter steckt.

Wie kam die Idee für das Kinderwagenkino zustande?

Wir sind seit Januar Still- und Wickelpunkt und somit beteiligt am Projekt der SRH Hochschule für Gesundheit und dem Verein Frühe Hilfen Gera. In dem Zusammenhang haben wir uns dann das Kinderwagen-Kino ausgedacht, um Eltern die Gelegenheit zu geben, auch mit Baby am kulturellen Leben teilzunehmen und mit anderen Eltern einen Film zu schauen. Der Saal „Drei“ bietet sich an dafür, denn er ist gut mit einem Kinderwagen zu erreichen und bietet Platz, diesen abzustellen.

Wie sind die „Spielregeln“?

Sanftes Licht, gedämpfter Ton und ein entspannter Film. Da die Babys mit im Raum sind, achten wir bei der Filmauswahl darauf, dass es keine besonders laute Musik oder anstrengende Geräuschkulisse gibt. Die Filme sind gewaltfrei und so, dass auch kleine Kinder sie sehen könnten, obwohl wir davon ausgehen, dass die Eltern selbst die Filme schauen und nicht ihre Kinder, sondern sie selbst. Wir wollen das Kinderwagen-Kino jeden letzten Dienstag im Monat um 12 Uhr anbieten. Da Dienstag Kinotag ist, kostet das Ticket nur 6 Euro.

Auf welche Filme dürfen sich die jungen Eltern freuen?

An diesem Dienstag läuft der französische Film „Einsam, Zweisam“, eine romantische Liebesgeschichte sozusagen weit vor der Familienplanung. Am 25. Februar wird „Little Women“ laufen. Wir gehen davon aus, dass vorwiegend junge Frauen mit ihren Babys das Kinderwagenkino nutzen werden. Wenn andere Zuschauer – auch ohne Baby – die Vorstellungen besuchen möchten, können sie das tun. Wenn ab und an mal ein Baby schreit, müsste man das tolerieren. Natürlich können die Mütter bei sehr unruhigen Kindern gern ins Foyer umziehen – denn wir sind ja Still- und Wickelpunkt und haben dafür alles Nötige vorbereitet.