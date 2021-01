Gera Seit 2018 wurden die Wohnhäuser in der Reichsstraße und im Anna-Schneider-Weg umgebaut und unter anderem mit neuen Aufzügen erschlossen. Nun ist das Projekt ageschlossen.

Drei Jahre, drei Bauabschnitte, drei Wohnblöcke mit zusammen 99 Wohnungen, eine Investition von 11,3 Millionen Euro – Es ist ein echtes Großprojekt, das die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Glück Auf“ im Herzen Geras nun abschließen konnte. Die Rede ist von den Mehrfamilienhäusern Reichsstraße 2 d bis f, Reichsstraße 2 g bis i und Anna-Schneider-Weg 1 bis 3, die seit 2018 in die Kur genommen wurden. Letzteres sei Ende 2020 fertig gestellt worden, wodurch bis auf kleinere Restarbeiten im Außengelände die Umbauarbeiten insgesamt abgeschlossen sind.

Anspruchsvolle Baustelle

WBG-Vorstand Uwe Klinger ist zufrieden, da die Baustelle eine anspruchsvolle war. „Zum einen durch die beengten Platzverhältnisse“, sagt er. So mussten beim ersten Wohnhaus in der Reichsstraße die neuen Aufzüge vom Baukran übers Haus eingehoben werden. „Hier sind wir unseren Nachbarn von der GWB Elstertal dankbar, auf deren Grundstück der Baukran stehen durfte“, sagt Klinger. Zum anderen war das Umzugsmanagement im zweiten Haus eine Herausforderung, da es dort einige teils hochbetagte Mieter gebe. So habe man strangweise saniert und die Bewohner innerhalb des Hauses umziehen lassen.

Drei Wohnblöcke im Geraer Zentrum für 11,3 Millionen Euro modernisiert Drei Wohnblöcke im Geraer Zentrum für 11,3 Millionen Euro modernisiert Die Wohnungsbaugenossenschaft Glück Auf hat in der Reichsstraße und dem Anna-Schneider-Weg insgesamt 3 Wohnblöcke barrierereduziert saniert und als teilgeschlossene Wohnanlage gestaltet. Es entstanden Parkplätze, Fahrradgaragen, Fahrstühle und Balkone. Sogar ein Briefkasten für Mieterpost wurde angebracht. Foto: Peter Michaelis

Zu den Umbaumaßnahmen gehörten neben der energetischen und optischen Fassadensanierung, dem barrierefreien Umbau der Sanitärbereiche, der teilweisen Veränderung von Wohnungsgrundrissen und dem Anbau von 105 neuen Balkonen auch die Erschließung der drei Gebäude mit je drei Aufgängen durch insgesamt neun Aufzüge. Dafür gab es gut eine Million Euro Zuschuss des Freistaates Thüringen für Barrierereduzierung. „Darüber sind wir sehr froh, auch, weil es zum großen Bedauern der Thüringer Wohnungswirtschaft dieses beliebte und recht unkomplizierte Förderprogramm vorerst nicht mehr gibt“, sagt Klinger.

Parkplätze für Fahrräder und Autos geschaffen

Etwa 550.000 Euro hat die „Glück Auf“ ins Außengelände investiert, hat die Zahl der Auto-Stellplätze mit nun 45 nahezu verdoppelt und zudem fünf Fahrrad-Garagen gebaut. „Die Autoparkplätze sind durch die erhöhte Zahl nun Mietstellplätze. Die für Mieter kostenlos nutzbaren Fahrradhäuser sind in erster Linie zur Entlastung der schmalen Kellerräume gedacht. Sie waren ein Experiment, werden aber gut genutzt“, so der Genossenschafts-Vorstand.

Daneben ist eine große Neuerung im Außengelände sicherlich die Umzäunung mit abschließbaren Toren, die in den nächsten Tagen noch fertiggestellt wird. Das Areal sei damit nur noch „halböffentlich“, sagt Klinger und hält es durchaus für denkbar, dass dies ein Grund für die gute Nachfrage nach den Wohnungen trotz der Nähe zur vielbefahrenen Reichsstraße und zur belebten Heinrichstraße ist. So seien nur noch vier der insgesamt 99 Wohnungen überhaupt zu haben, sagt Uwe Klinger, alle im Haus im Anna-Schneider-Weg.

Neben den dort unter anderem geschaffenen Fünf-Raum-Wohnungen war ein größerer Eingriff in die Grundrisse jener an der Reichsstraße, in der im Zuge des Bauvorhabens eine neue große Zahnarztpraxis im Erdgeschoss geschaffen wurde.

„Normalerweise würden wir jetzt mit den Baufirmen bei einer Roster den Bauabschluss feiern“, sagt Uwe Klinger. Doch das fällt wegen Corona aus. Dafür gab es einen spontanen Plausch mit Mietern auf dem Balkon. Rosemarie und Jochen Riedel sind im Februar 2020 aus der Uhlstraße in die Reichsstraße gezogen. Aus gesundheitlichen Gründen haben sie sich für die Erdgeschosswohnung entschieden. Das Treppensteigen entfällt, die Dusche ist ebenerdig, erzählen die beiden. Und auch sonst: „Wir sind sehr zufrieden mit der Wohnung.“