Dreiste Diebin beklaut Kind in Gera

Am Montag verlor eine 12-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in Gera einen 20-Euro-Schein. Eine unbekannte Frau fand ihn und steckte ihn ein. Als die Mutter des Kindes die Frau konfrontierte, kam es zum Streit.

In einem Lebensmittelgeschäft in der Fröbelstraße hielten sich am Montag eine Mutter mit ihrer 12-jährigen Tochter auf, als das Mädchen einen 20-Euro-Schein verlor. Wie die Polizei mitteilte, betrat nahezu zeitgleich eine weitere Frau die Szenerie, hob den Schein vom Boden auf und verließ das Geschäft im nächsten Moment.

Die 43-jährige Mutter folgte der Unbekannten und stellte sie zur Rede. Der Aufforderung zur Rückgabe des Geldes verweigerte die Frau jedoch und schlug die Mutter mit einer Zeitung. Bevor die Täterin die Flucht ergriff, schubste sie die 43-Jährige. Diese blieb unverletzt.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei (0365/82341465) und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

