Gera. Der Test ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche, an der sich die GVB zum dritten Mal beteiligt. Zu E-Bussen im GVB-Netz ist eine Studie angekündigt.

E-Bus-Testlauf in Gera sorgt für Aha-Effekte

„Wow!“, „Cool!“ – die Schüler klingen begeistert, als am Mittwoch der „Solaris“ an der Haltestelle Heinrichstraße vorfährt. Nicht nur optisch bringt der Gast-Bus aus Polen den Aha-Effekt mit, auch bei den inneren Werten unterscheidet sich der Elektrobus Solaris Urbino 12 electric von der übrigen Flotte des Geraer Verkehrsbetriebs. Auch das GVB-Fahrpersonal scheint dem E-Bus, der bis Sonntag testweise in Gera unterwegs ist, einiges abgewinnen zu können.