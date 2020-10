EGG Gera informiert über Start der Zählerablesung

Am Montag, dem 26. Oktober, beginnt die jährliche Ablesung der Strom-, Gas- sowie Fernwärmezähler im Stadtgebiet und allen Ortsteilen von Gera.

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) nimmt die Ablesungen im Auftrag des örtlichen Netzbetreibers, der GeraNetz GmbH, vor. Zur Ablesung greift die EGG auch auf Personal anderer Unternehmen zurück. Alle Mitarbeiter können sich als Beauftragte ausweisen.

Die Ablesung der Zähler erfolgt in mehreren Etappen: Sie beginnt am Montag in den Ortsteilen von Gera (07551, 07554 und 07557) sowie in den Stadtteilen Lusan, Bieblach-Ost, Zwötzen und Mitte. Danach sind die Ableser in Langenberg, dem Ostviertel sowie dem Stadtzentrum unterwegs.

Vom 28. Dezember bis 15. Januar 2021 werden dann die Stadtteile Debschwitz, Untermhaus und weitere Straßenzüge in Zwötzen sowie alle Einspeiseanlagen im Netzgebiet abgelesen.

Weitergabe auch online möglich

Detaillierte Angaben sind unter www.geranetz.de zu finden. Die Kunden werden gebeten, dem Personal Zutritt zu den Zählern zu ermöglichen. Die GeraNetz GmbH weist darauf hin, dass alle Zähler in Gera erfasst werden, unabhängig davon, von welchem Lieferanten die Kunden Strom und Gas beziehen.

Wer zum Ablesetermin nicht zu Hause ist, kann die Zählerstände auch selbst erfassen. Das Ablesepersonal hinterlässt eine Postkarte zum Zurücksenden. Im Hinblick auf die anhaltende Corona-Pandemie folgen die mit der Ablesung beauftragten Personen einem Hygienekonzept.

Die Zählerstände können auch online auf den Internetseiten der Energieversorgung Gera (www.egg-gera.de) und der GeraNetz GmbH (www.geranetz.de) erfasst werden. Dort befindet sich jeweils eine Eingabemaske zur Zählerstandsmeldung, in die die Zählernummer, der Zählerstand und das Ablesedatum eingegeben werden müssen.