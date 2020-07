Einbrecher hatten es auf Büroräume in Gera abgesehen.

Gera. Einbrecher haben in Gera aus Büroräumen mehrere Laptops, einen Tresor, wichtige Papiere und einen Fahrzeugschlüssel samt dazugehörigem Auto mitgehen lassen.

Einbrecher machen in einem Büro in Gera große Beute

Nach Angaben der Polizei in Gera drangen die noch unbekannten Täter im Zeitraum (29. Juni gegen 17.30 Uhr) und Dienstag (30. Juni gegen 6.50 Uhr) in Büroräume in der Mühlengasse ein. Sie durchwühlten alle Räume und entwendeten draus drei Laptops, einen Rucksack, einen Tresor mit Bargeld, sowie wichtige Papiere.

Zudem ließen die Täter einen Fahrzeugschlüssel mitgehen und nahmen auch gleich das dazugehörige Auto, einen schwarzen Pkw vom Typ Skoda Fabia (Kombiwagen) mit Berliner Kennzeichen, in Besitz.

Hinweise zum Einbruch und zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Gera unter der Telefonnummer 0365-82341465 entgegen.