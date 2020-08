Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Brückenbauerin zwischen Gera und Arnhem

„Für Marianne Pas war Städtepartnerschaft nicht nur eine Aufgabe, sie hat Städtepartnerschaft mit ganzem Herzen gelebt“, das schreibt der Geraer Pfarrer Michael Kleim in seinem Nachruf für die Ende Juli im Alter von 70 Jahren gestorbene Niederländerin.

„Wir trauern um eine sehr gute Freundin“, schreibt Kleim: „Wir trauern um Marianne Pas, die zahlreiche ideelle Brücken zwischen Arnhem und Gera gebaut hat. Sie hat die Partnerschaft zwischen unseren beiden Städten für viele Jahre geprägt und mit Leben erfüllt.“ Sie habe einen ganz eigenen Humor besessen, war eine sehr kluge Frau, die mehrere Sprachen beherrschte, sehr belesen und in vielerlei Hinsicht kreativ war.

Bereits seit 1987 besteht diePartnerschaft mit Gera

Die Partnerschaft zwischen Arnhem und Gera begann im April 1987. Seitdem bestehen Beziehungen sowohl auf offizieller Ebene, zwischen Schulen, Jugendverbänden, Kirchgemeinden, auf kultureller Ebene und im persönlichen Bereich. Marianne Pas war für lange Zeit Vorsitzende der Arnhemer Partnerstiftung „Jumelage“. Sie war sehr viel zwischen beiden Städten unterwegs. Sie hatte in Gera regelmäßige Kontakte zu dem Netzwerk Gera-Arnhem, zur Stadtverwaltung, zur Berufsschule Technik, zur IGS, zum Christlichen Jugenddorf, zur Bibliothek, zur Evangelischen Jugend, um nur einige Wenige beispielhaft zu erwähnen.

Geraer nahmen an Gedenkfeiern der Schlacht um Arnhem teil

Dabei lag ihr zum einen am Herzen, dass sich junge Menschen begegnen, zum anderen das kulturelle Miteinander. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit spielte eine wichtige Rolle. Sie machte sich dafür stark, dass Gäste aus Gera bei den Gedenkfeiern an die Schlacht in und um Arnhem 1944 teilnehmen konnten. Sie war mit einer Arnhemer Delegation bei der Erinnerung an „70 Jahre Novemberpogrom“ in Gera anwesend. Sie baute auch eine Brücke zwischen den Kirchen Geras und der jüdischen Gemeinde in Arnhem.