Die Geraer Maskenpflicht in Parks soll noch in dieser Woche aufgehoben werden.

Gera. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb kündigt eine neue Allgemeinverfügung mit Lockerungen der Corona-Beschränkungen an.

Ende für umstrittene Geraer Maskenpflicht in Parks greifbar

Mit der Öffnung der Spielplätze in dieser Woche kam die Frage auf, wie es mit der Maskenpflicht auf den Geraer Spielanlagen aussieht. Hintergrund ist, dass Gera in seinen aktuell gültigen Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus einen Sonderweg gegangen ist und Mund-Nasen-Bedeckungen auch in Parks wie dem Hofwiesenpark und dem Küchengarten sowie im beliebten Tierpark der Stadt – und damit unter freiem Himmel – vorgeschrieben hatte. Diese umstrittene Regelung soll ab Mittwoch der Vergangenheit angehören. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

