Ende Juni heißt es „Wasser marsch“ in Rüdersdorf

Drei Arbeitseinsätze waren geplant. Mitglieder des TSV 1880 Rüdersdorf hatten am Donnerstag jedoch gut vorgelegt. Damit wurden die vorbereitenden Arbeiten - Grabenaushub, Einsanden, Rohre verlegen - für den Anschluss der automatischen Beregnungsanlage auf dem Sportplatz schon beim ersten Einsatz geschafft. „Nach der Montage durch die Fachfirma sind wir mit Endarbeiten dran, dann kann es los gehen“, freute sich Tino Linz, Projektverantwortlicher und Schatzmeister des Vereins. Ende Juni könnte das Grün mit vollautomatischer Steuerung bewässert werden. Bei der knapp 35.000 Euro teuren Investition kommen 25.000 Euro aus Fördermitteln: 14.000 Euro vom Landessportbund Thüringen, 3000 Euro von der Gemeinde Kraftsdorf, 5000 Euro vom Landkreis, 3000 Euro vom Finanzministerium. Während des Arbeitseinsatzes überbrachten Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), Kraftsdorfs Bürgermeister Bernd Becker und Uwe Jahn vom Kreissportbund Greiz die Zuwendungsbescheide. Herbst 2018 hatte der TSV in eine Brunnenbohrung investiert. Seit Frühjahr 2019 konnte mit Beregner bewässert werden. Jedoch musste aller paar Stunden ein Verantwortlicher zum Platz fahren und den Beregner umstellen. Aber es hat sich gelohnt. "In diesem guten Zustand war unser Rasen noch nie. Wie ein Teppich", so Linz. ck