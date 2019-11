Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Energieversorgung Gera warnt vor gefälschten Rechnungen

Auch Kunden der Energieversorgung Gera GmbH (EGG) wurden im angeblichen Namen der EGG vom Inkassobüro „Aleksander & Co. KG“ mit Anschrift in Berlin mit dritter Mahnung aufgefordert, ihre angeblich überfälligen Rechnungen zu bezahlen. Darüber informiert Corinna Müller, die Sprecherin des Geraer Unternehmens. Auffällig seien Rechtschreibfehler im Anschreiben, so ist beispielsweise von der nicht beglichenen „Strumrechnung“ die Rede.

Die EGG warne vor diesen Schreiben und weise ausdrücklich darauf hin, dass die Rechnungen nicht im Namen der EGG erstellt und versandt wurden. Angeschriebene Kunden sollten den Betrag auf keinen Fall zahlen. Bei Fragen können sich betroffene oder verunsicherte Kunden an den Kundenservice der Energieversorgung wenden.

Kundenservice: Telefon 0365 / 856-1177 oder E-Mail: service@egg-gera.de