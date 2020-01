„Erinnern für die Zukunft“: Geraer gedenken der Opfer des Holocaust

Geschätzt über 150 Geraer gedachten am Montag – dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau – im Geraer Küchengarten der Millionen Opfer des Nationalsozialismus.

Rund 100 der Teilnehmer waren deutlich vor der offiziellen städtischen Gedenkveranstaltung an das Denkmal für die Opfer des Faschismus gekommen und legten Blumen nieder. Mitstreiter des Aktionsbündnisses Gera gegen Rechts hielten Tafeln mit den Namen anderer Orte hoch, die als Standorte der Vernichtungsmaschinerie der Nazis traurige Bekanntheit erlangten.

Das vorzeitige Treffen war auch Protest gegen eine befürchtete Teilnahme der AfD an der offiziellen Gedenkveranstaltung. Zu der hatte die Stadt auch alle Stadtratsmitglieder eingeladen. Schon im Vorfeld hatten Vertreter des Aktionsbündnis in einer Pressemitteilung geschrieben, dass es für sie ein gemeinsames Gedenken an die Opfer des Faschismus mit Vertretern der AfD nicht geben könne.

Günter Domkowsky, der bei dem vorgezogenen Gedenkakt für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) das Wort ergriff, sprach von „Scheinheiligkeit“ und davon, dass durch völkisch-nationale Sprüche und Verharmlosungen („Vogelschiss“) der gesellschaftliche Konsens über diese schreckliche Epoche der deutschen Geschichte zum Bröckeln gebracht werde.

„Erinnern für die Zukunft“ – diesen Appell hätte Domkowsky gern zur offiziellen Gedenkveranstaltung angebracht. Doch eine Rede in diesem Rahmen sei abgelehnt worden, sagte Linken-Stadtrat Andreas Schubert. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) verwies auf das Neutralitätsgebot der Stadt. Die Einladung an alle Stadtratsmitglieder habe bis zuletzt Bestand gehabt, erklärte er auf Nachfrage, von der AfD war dennoch augenscheinlich kein Mandatsträger gekommen.

„Wir verneigen uns vor dem Schicksal jedes Einzelnen“, sagte der OB in seiner Rede und rief dazu auf, sich im Alltag konsequent gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Antisemitismus sowie gegen daraus resultierende Gewalt zu wehren. Es sei unvorstellbar für jeden, der damals noch nicht erwachsen war, was Menschen hier Menschen angetan haben, sagte anschließend Geras Ehrenbürger Roland Geipel, Oberpfarrer im Ruhestand, in seiner Rede. „Nur wer sich erinnert, bleibt sich treu“, schloss er.