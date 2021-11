Erneuter brannte es im ehemaligem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gera-Lusan

Erneut brannte es im ehemaligen Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gera-Lusan.

Gera-Lusan. Erneut brannte es im ehemaligem Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gera-Lusan. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Am Samstagnachmittag brannte es erneut im Gebäude des ehemaligen Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Gera-Lusan. Nach den uns vorliegenden Informationen gab es ein Feuer und starken Rauch in der dritten Etage des leerstehenden Schulhauses. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach den mutmaßlichen Tätern. Dabei setzte sie bei zunehmender Dunkelheit auch Suchscheinwerfer ein. Im Löscheinsatz waren die städtische Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Gera-Liebschwitz.

Bereits Mitte November hatte es an mehreren Stellen im vierten Obergeschoss des Schulgebäudes gebrannt.