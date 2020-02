Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU) lädt die Bürger der Stadt zum öffentlichen Teil der Stadtratssitzung am Donnerstag ein.

Bad Köstritz. Etliche Beschlüsse will der Stadtrat Bad Köstritz an diesem Donnerstag fassen, um Haushalt, Bauprojekte und Breitbandversorgung voranzubringen.

Es geht ums Geld im Stadtrat Bad Köstritz

Noch in dieser Woche tagt der Stadtrat von Bad Köstritz. Am Donnerstag, 27. Februar, wird um 19 Uhr zur öffentlichen Sitzung eingeladen. Bürger und weitere Interessierte können sie im Festsaal der Stadtverwaltung, Heinrich-Schütz-Straße 4, verfolgen.

Haushalt 2020 und Feuerwehr-Bauhof-Gebäude werden behandelt

Das Gremium will die Haushaltssatzung 2020 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 beschließen. Wichtiges Thema, das an dem Abend mit Vergabebeschlüssen fortgeführt werden soll, ist die Breitbandversorgung des Projektgebietes Bad Köstritz mit seinen Ortsteilen Caaschwitz und Hartmannsdorf sowie Kraftsdorf mit allen seinen Ortsteilen. Außerdem stellt die Tagesordnung der Sitzung die Vergabe von Planungsleistungen der örtlichen Bauüberwachung für den Bau des neuen Kompaktbaus für Feuerwehr und Bauhof in Aussicht. Zudem soll zu Anträgen auf Städtebaufördermittel und eine Zuwendung für die Jubiläumsfeierlichkeiten des SV Elstertal befunden werden.

Die Tagesordnung umfasst daneben auch Aufhebungen und Neubeschlüsse zu Aufwandsentschädigungen und Zuschüssen für den Kunst- und Kulturverein sowie den Jugendclub Bad Köstritz. Auch den Glein’schen Maibaumsetzern und den Köstritzer Maiboomsetzern sind Tagesordnungspunkte gewidmet, die finanzielle Zuwendungen betreffen.