„Es ist nun mal Karneval“: Umgehört bei den Narren in Weida, Wünschendorf und Seelingstädt

Die fünfte Jahreszeit steht bevor, doch die aktuelle Pandemie-Lage und Bestimmungen zur Senkung der Infektionszahlen machen den Karnevalsvereinen einen Strich durch die Planungen. Sowohl der Weidaer Carneval Verein als auch der Veitsberger Carneval Club aus Wünschendorf und der Seelingstädter Carnevals Club haben ihre Faschingsfreunde Mitte Oktober in den sozialen Medien über die Absage der November-Veranstaltungen informiert. Wie blicken die Vereine auf die weitere Saison?

Die Konfettikanone wird eingepackt und ein Geschenk für den Bürgermeister ist auch schon gekauft. „Zumindest die traditionelle Rathausübernahme soll am 11. November stattfinden“, verrät Lars Düwert, Vorsitzender des Weidaer Carneval Vereins. Vor dem Rathaus und auf dem Marktplatz sei schließlich genug Platz, um kein Gedränge aufkommen zu lassen. „Masken für unsere Vereinsmitglieder haben wir schon gekauft“, sagt er. Ins Rathaus hinein wolle man in diesem Jahr nicht, aber immerhin ein kleines Zeichen setzen und „dem Weidschen Publikum zeigen, dass wir noch da sind“. Die traditionelle Bürgerhaussitzung mit Bühnenprogramm muss in diesem Jahr ausfallen, auch einen Umzug wird es nicht geben, sondern lediglich eine kleine interne Veranstaltung – wenn die Verordnungen es zulassen.

Wie die Saison im Februar ausklingen wird, könne noch nicht gesagt werden. „Derzeit sind keine Vorbereitungen möglich, weil die finanziellen Auswirkungen im Fall einer Absage zu groß wären“, meint Lars Düwert. Die Mitglieder seien skeptisch, was Veranstaltungen wie den traditionellen Rosenmontagsumzug angeht, wollen aber noch nicht absagen.

Auch der Veitsberger Carneval Club aus Wünschendorf kann nicht so langfristig planen, wie es sonst üblich ist. Vereinsmitglieder proben schon für ein Programm, das aber wahrscheinlich nicht stattfinden wird. „So wie wir unsere Veranstaltungen abhalten, ist das mit den Auflagen nicht machbar“, sagt Vorsitzender Tim Feiler. Selbst als grundlegend optimistischer Mensch glaube er nicht, dass sich die Lage bis Februar entspannt. Die Räumlichkeiten vor Ort geben nicht genug Abstand zwischen allen Beteiligten her. Allerdings wird die Saison auch in Wünschendorf mit dem traditionellen Narrenwettstreit mit Bürgermeister Marco Geelhaar eröffnet. Die geplante Eröffnungsgala am 14. November müsse abgesagt werden, man stecke aber „den Kopf samt Pappnase und Narrenkappe natürlich nicht ins Konfetti“, heißt es im Beitrag auf Facebook. Es wird ein bisschen Musik und vielleicht Konfetti geben „und vielleicht kriegen wir auch den Schlüssel, obwohl das in diesen Zeiten nicht erstrebenswert ist“, kommentiert Tim Feiler.

Regina Hilbert, Bürgermeisterin von Seelingstädt, sollte ebenfalls den 11. November, 11.11 Uhr noch nicht aus dem Terminkalender streichen, denn der Seelingstädter Carnevals Club plant etwas. Wie genau die traditionelle Bürgermeisterabsetzung in diesem Jahr umgesetzt wird, stehe noch nicht fest, „vielleicht geht nur eine kleine Gruppe los“, sagt der Vorsitzende, Michael Tretbar. Die Saison sei zwar schon abgeschrieben, aber alles wolle man sich nicht nehmen lassen – „es ist nun mal Karneval“. Ein bisschen Tradition soll erhalten bleiben, „das sind wir auch unseren Vorgängern schuldig“, erklärt er und meint, für Gründungsmitglied Georg Willuhn würde „eine Welt zusammenbrechen, wenn gar nichts stattfindet“.

Die geplante Halloween-Party am kommenden Wochenende ist bereits abgesagt, ebenso wie die Veranstaltung zum Saison-Auftakt am 21. November. Was im Februar realisiert werden kann, sei noch ungewiss, das Hauptaugenmerk der Vereinsplanungen liege gerade beim 19. Juni 2021. Dann soll es eine große Party zum 55. Vereinsjubiläum auf dem Festplatzgelände geben. Auch das traditionell vom Verein organisierte Osterfeuer, das 2020 ausfallen musste, könnte im kommenden Jahr wieder stattfinden, wenn die Corona-Lage es zulässt.