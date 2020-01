Ex-Kampfgruppenschule in Gera-Tinz weitgehend abgerissen

Nahezu zeitgleich erreichten uns in dieser Woche zwei ganz unterschiedliche Leserhinweise zu ein und demselben Sachverhalt. Während eine Leserin an der Haltestelle Duale Hochschule eine enorme Vergrößerung des dortigen Autohandels festgestellt hatte, beobachtete ein anderer, der Tinzer Alexander Jörk, seit nunmehr drei Monaten den Abriss alter Gebäudesubstanz auf dem Gelände der ehemaligen Kampfgruppenschule in Tinz.

Auf seine Frage nach den kurz- und mittelfristigen Plänen für das Areal ist die erst kürzlich enorm erweiterte Ausstellungsfläche der „Autoland“-Niederlassung in Gera bereits eine Teilantwort. „Wir haben diese Teilfläche für sieben Jahre an Autoland verpachtet“, erklärt Andreas Schricker, Vorstand der Geraer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Aufbau“. Die Genossenschaft hatte 2015 das etwa zwei Hektar große Areal von der Stadt gekauft. Die verpachtete Fläche in unmittelbarer Nachbarschaft des Autohandels habe sich das Unternehmen selbst hergerichtet, sagt Schricker, was der neue Niederlassungsleiter von Autoland, Norman Singer, bestätigt.

Gebäudeteil wird Hauswart- und Handwerker-Stützpunkt der „Aufbau“

Eine Teilfläche wird vom benachbarten Autohandel als Ausstellungsfläche genutzt. Foto: Marcel Hilbert

Auf der Fläche hatten sich ehemals mehrere Nebengebäude der eigentlichen Kampfgruppenschule befunden, etwa ein Kinosaal, eine Raumschießanlage und eine Küche samt Speisesaal. Die wurden ebenso abgerissen, wie die Turnhalle, die im März 2017 bei einem Feuer so stark beschädigt wurde, dass sie nicht, wie ursprünglich von der „Aufbau“ vorgesehen, erhalten werden konnte.

Inzwischen ist ein Großteil der lange leerstehenden und entsprechend maroden Gebäude auf dem Gelände verschwunden. Ein ehemaliges Gästehaus steht noch, das die Genossenschaft erhalten will und dessen Dach aus diesem Grunde im Dezember notgesichert wurde. Und erhalten bleiben sollen der Garagentrakt und der Gebäudeteil an der Einfahrt zum Gelände am Grünen Weg, sagt Andreas Schricker. Zu dem hatte explizit auch Leser Alexander Jörk nachgefragt. Wie der WBG-Vorstand erklärt, würde dieser Teil der alten Gebäudesubstanz nun um- und ausgebaut. Hier soll der zentrale Stützpunkt in Gera für alle 16 Hauswarte und sieben Handwerker der Wohnungsbaugenossenschaft entstehen, sagt Schricker.

Was den Rest des großen Areals angeht, so werde der nun von Bauschutt beräumt und sozusagen das Baufeld freigemacht, ehe man sich an die Beplanung des Gesamtareals setzt. „Wir sehen hier Potenzial für Wohnbebauung“, sagt Andreas Schricker und betont auf Nachfrage, dass die Genossenschaft selbst bauen und nicht nur Bauland weiter vermarkten wolle. Er spricht aber von einem Zeithorizont von fünf, sechs Jahren, in denen zum Beispiel auch gesehen werden müsse, wie mit dem an den Autohandel verpachteten Teilgrundstück weiter verfahren werde.

Bewegte Geschichte auf dem Gelände

Das Gelände hatte in der Vergangenheit ganz verschiedene Nutzungen und Nutzer, wie uns vor einer Weile das Geraer Stadtarchiv zusammengetragen hatte. 1881 wurde hier das Bezirksarmenhaus eröffnet, in dem ab 1893 auch geistig behinderte Menschen aufgenommen werden. Der 1922 gegründete Landkreis Gera übernahm ein Jahr später die Anstalt, die fortan als „Kreispflegeanstalt“ firmierte. Zur „Kreispflegeanstalt“ gehörten damals laut Stadtarchiv das Hauptgebäude mit 36 Räumen, zwei Schlafsäle, zwei Speise- und Aufenthaltsräume, 11 Wohnräume für Pfleglinge, zwei Krankenzimmer, ein Saal für Feierlichkeiten, Wirtschaftsräume, Wohnräume für Personal und ein Nebengebäude.

Am 6. Februar 1945 wurde die „Kreispflegeanstalt“ bei einem Bombenangriff sechsmal voll getroffen. Mehr als 50 Menschen, darunter auch Zwangsarbeiter, kamen dabei laut Geraer Stadtarchiv ums Leben, der Ostteil des Hauptgebäudes wurde zerstört. Nach dem Krieg sei das Hauptgebäude wieder aufgebaut und als Alters- und Pflegeheim mit Gewächshaus und Viehhaltung genutzt worden, ehe es in den 1960er-Jahren zur Kampfgruppenschule „Ernst Schneller“ umgebaut wurde. Zuvor, so hatte uns ein Leser informiert, sei die Kampfgruppenschule auch Volkspolizei-Schule gewesen. Nach der Wiedervereinigung wurde das Areal durch die Vermögenszuordnungsstelle der Stadt Gera zum Eigentum übertragen.