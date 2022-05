Foto: Yannik Willing / WAZ

Exhibitionist belästigt junge Frau in Gera und flüchtet mit Fahrrad

Gera. Eine junge Fußgängerin ist in Gera das Opfer eines Exhibitionisten geworden. So wird der Mann beschrieben.

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr wurde eine junge Frau in Gera zum Opfer eines Exhibitionisten. Wie die Polizei mitteilt, war die Fußgängerin von der Ronneburger Straße auf dem Verbindungsweg zum Globus-Markt unterwegs, als der Mann, der zuvor in einem Gebüsch gelauert hatte, hervor sprang und sich vor ihr entblößte.

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem blauen Fahrrad in Richtung Trebnitz. Der Mann soll circa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er ist etwa 170 bis 180 cm groß, schlank und hat dunkle Haare. Er trug ein weißes T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen oder weitere Geschädigte, die Hinweise geben können.

