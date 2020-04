Gera. Zwei Exhibitionisten waren Mittwochnachmittag in der Stadt unterwegs. Nach einem der beiden Täter sucht die Kriminalpolizei noch.

Exhibitionisten in Gera unterwegs - Zeugen gesucht

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Exhibitionisten in Gera unterwegs - Zeugen gesucht

Eine 64-Jährige war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr im Geraer Stadtwald, Bereich Fuchsturm, Martinshöhe, unterwegs. Sie lief an einem am Waldrand stehenden Mann vorbei und beobachtete, wie dieser sein Shirt hoch- und die Hose runterzog und sein Geschlechtsteil anfasste.

Die kontaktierte Polizei konnte den Mann nicht mehr auffinden. Nach Auskunft der Geschädigten müssen zum Zeitpunkt der Tat noch zwei weitere Frauen unterwegs gewesen sein, die den Unbekannten ebenfalls bemerkten.

Die Geschädigte beschreibt den männlichen Täter zwischen 20 und 35 Jahren alt, zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß, sehr schlank. Er hat dunkle Haare und war mit einem schwarzem Shirt bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei, die in dem Zusammenhang auch die anderen beiden Frauen bittet, sich zu melden, entgegen unter der Telefonnummer: 0365/82341465.

Weiterer Exhibitionist erfasst

Schon früher am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, entblößte sich ein Mann in der Bruno-Bause-Straße in Gera. Eine 31-Jährige rief die Polizei, weil sich dieser nackt und provokant ihr und ihren beiden Kindern gegenüber zeigte. Die hinzugerufene Polizei konnte den 37-Jährigen festnehmen und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

30-Jähriger bei Unfall in Zeulenroda-Triebes schwer verletzt

17-Jährige aus Pößneck vermisst