Familienfreundlichkeit als elementarer Standortfaktor in Gera

Gera. Zahlreiche Akteure setzen sich dafür ein, Gera für Familien attraktiv zu machen.

Kürzlich wurde den Fachausschüssen des Stadtrates ein Jahresbericht über Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der Familienfreundlichkeit in Gera vorgestellt. In dem federführend vom Dezernat Jugend und Soziales erarbeiteten Bericht wurde über den Projektstand informiert.

„Seit 2015 dürfen wir uns offiziell als ‚Familiengerechte Kommune‘ bezeichnen. Darauf sind wir stolz, denn es ist wichtig, die Lebensbedingungen von Familien in den unterschiedlichen Lebensmodellen auch weiterhin zu stärken und kontinuierlich zu verbessern“, erläutert die Dezernentin für Jugend und Soziales, Sandra Wanzar (parteilos). Familienfreundlichkeit sei ein elementarer Standortfaktor und könne demografische und soziale Entwicklungen in Gera nachhaltig positiv beeinflussen.

Projekte bereits umgesetzt

Seit der Verabschiedung des Maßnahmenkatalogs im Jahr 2020 zur Erhaltung des Zertifikats konnten viele Projekte ganz oder in Teilen umgesetzt werden, heißt es von der Stadt. Dies sei durch viele interdisziplinärere Arbeitsgruppen mit Beteiligten aus der Kommunalpolitik, aus Verbänden und Initiativen, aber auch durch aktive Bürgerbeteiligung möglich gewesen, so Wanzar.

Die Anlaufstelle „Service Generationen“ in der Innenstadt, die Eröffnung einer neuen Kindertageseinrichtung vor zwei Jahren zur Erweiterung der Betreuungskapazitäten, aber auch die vielen sozialen Angebote für Kinder, Jugendliche und deren Eltern in Gera-Lusan, Bieblach/Tinz und der Innenstadt seien Beispiele der erfolgreich umgesetzten Projekte.

Erwähnenswert seien zudem die Maßnahmen mit theoretischem und wissenschaftlichem Schwerpunkt. „Diese sind derzeit für die Bevölkerung noch nicht konkret greifbar, sind aber wichtige Vorarbeiten für ein funktionierendes Gemeinwesen, aus denen sich dann wiederum neue zielgruppenrelevante Projekte generieren“, erläutert Sandra Wanzar und spricht damit zum Beispiel den im Jahr 2021 veröffentlichten Pflegebericht, die Sozialraumanalyse in Bieblach-Ost sowie Konzepte für Mobilität in Lusan oder für Barrierefreiheit an den Schulen an. Auch Geras erste repräsentative Kinder- und Jugendstudie über die Lebenswelt der 10- bis 17-Jährigen gehört dazu.

Nachholbedarf durch Pandemie

„In Gera ist vieles in Bewegung. Familieninklusives und generationsübergreifendes Miteinander wird gefördert und ausgebaut. Es freut uns sehr, dass die Angebote auch so gut von der Bevölkerung angenommen werden“, zieht Sandra Wanzar eine zufriedene Bilanz.

„Dennoch sind wir noch nicht da, wo wir stehen wollen. Die Pandemie hat auch uns zugesetzt, sodass wir Nachholbedarf haben. Ich bin aber guter Dinge, die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir können in Gera auf ein vertrauensvolles und umfangreiches Netzwerk zurückgreifen. Alle ziehen an einem Strang, um das Beste für unsere Stadt herauszuholen“, bedankt sich Wanzar bei allen, die sich im Rahmen des „Audit Familiengerechte Kommune“ engagieren.

Der Prozess „Familiengerechte Kommune“ wurde vom Land Nordrhein-Westfalen, der Bertelsmann-Stiftung und der Hertie-Stiftung entwickelt und wird seit 2011 über den Verein Familiengerechte Kommune bundesweit in Kreisen und Kommunen durchgeführt.