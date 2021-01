Feuerwehr Greiz rückt zur Unterstützung nach Gera aus

Greiz Dort wird am Freitag Öl auf der Weißen Elster festgestellt. Der Einsatz dauert bis zum Samstag an.

Wie die Feuerwehr Greiz mitteilt, mussten die Einsatzkräfte am Freitag, 15. Januar, zur Unterstützung der Feuerwehr Gera zum Wehr in Gera-Zwötzen ausrücken.

Weil dort aus noch unbekannten Gründen auf der Weißen Elster eine Menge Öl festgestellt wurde, wurde der in der Feuerwehr Greiz stationierte Gefahrgutzug des Landkreises Greiz gegen 14.45 Uhr zur überörtlichen Hilfeleistung alarmiert.

Die Feuerwehrkräfte aus Greiz unterstützten die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gera mit einem Ölseparator. Dieser wurde am Zwötzener Wehr in Stellung gebracht. Der Separator saugt das verunreinigte Wasser an und filtert es in mehreren Stufen. Danach wird das saubere Wasser zurück in das Gewässer geleitet.

Der Einsatz dauerte laut der Mitteilung bis zum Samstag an. Die Einsatzkräfte tauschen in Schichten durch, um diesen langen Einsatz zu bewältigen. Für die Greizer war er am Samstag, um 11.15 Uhr beendet und sie kehrten zurück in die Wache der Park- und Schlossstadt.