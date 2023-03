Fußgängerin in Gera von Auto erfasst

Gera. In Gera kam es am Montagvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrerin und einer Fußgängerin. Die Polizei und der Rettungsdienst mussten ausrücken.

Am Montagvormittag sind Polizei und Rettungsdienst in Gera in der Wiesestraße ausgerückt, nachdem es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einer 54-jährigen VW-Fahrerin und einer 67-jährigen Fußgängerin gekommen ist.

Laut Polizeibericht ist der Unfall während eines Abbiegevorgangs passiert. Ersthelfer sind der gestürzten Frau zur Hilfe gekommen.

