Gegen Tunnel geknallt - Reinigung bestohlen - Crystal beschlagnahmt

Gera Das sind die Polizeimeldungen aus Gera

Einbruch in Reinigungsfirma

In der Zeit vom Mittwoch zum Donnerstag drangen Unbekannte in eine Reinigungsfirma in der Theaterstraße ein. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Ihnen gelang unerkannt die Flucht. Es werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0365 / 8234-1465 zu melden.

Gegen Bahnunterführung geprallt

In der Nacht zum Freitag gegen 00:00 Uhr befuhr ein VW Polo, besetzt mit vier Personen, im Alter von 15 bis 21 Jahren, die Bundesstraße 92 von Wolfsgefährt in Richtung Gera. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der 21-jährige Fahrer hierbei von der Straße ab und prallte gegen eine dortige Bahnunterführung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz. Zwei der vier Insassen waren verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden.

Drogen und Zubehör sicher gestellt

Insgesamt 50 Gramm Crystal, diverse Drogenutensilien und Speichermedien wurden am Donnerstag sicher gestellt. Die Drogen wurden in mehreren Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in Gera gefunden. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 54-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Diesen Freitag ist die Haftvorführung geplant.

Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Bei einem Unfall in Bleicherode sind vier Menschen schwer verletzt worden. Foto: Silvio Dietzel

Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Ein 76-Jähriger ist mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Foto: Silvio Dietzel

Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Er überfuhr den Fußweg, wo er mit einem 81-jährigen Fußgänger kollidierte. Foto: Silvio Dietzel

Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Daraufhin steuerte der Mann gegen eine Hauswand und überschlug sich, bis er auf dem Dach liegen blieb. Foto: Silvio Dietzel



Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Die Insassen des Autos konnten von Ersthelfern befreit werden. Foto: Silvio Dietzel

Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Neben dem Autofahrer und dem Fußgänger sind auch die 77-jährige Ehefrau und eine 59-jährige Mitfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Foto: Silvio Dietzel

Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 6000 Euro. Foto: Silvio Dietzel

Auto kracht in Mauer und überschlägt sich: Mehrere Schwerverletzte nach Unfall in Bleicherode Etwa zwei Stunden lang kam es an der Unfallstelle zu Behinderungen. Foto: Silvio Dietzel



13-Jähriger in Gera schwer verletzt

